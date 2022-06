Pro League vindt geen meerderheid voor nieuw competitieformat, op naar drie dalers volgend seizoen

De gesprekken waren positief, maar leverden (nog) geen resultaat op. De Pro League vindt geen tweederdemeerderheid voor een nieuw competitieformat. Daarom ziet het ernaar uit dat er straks drie dalers zijn in 1A om dan in het seizoen 2023-2024 opnieuw met zestien teams in de Jupiler Pro League te spelen. Zo is het eerder vastgelegd. “We denken wel na over een nieuwe langdurige formule, maar moeten niet over één nacht ijs gaan.”