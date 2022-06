Haaland wint spitsenduel met Mitrovic, Olsson helpt Zweden aan zege

Tsjechië is de eerste leider in Groep 2 van Divisie A van de Nations League. Terwijl favorieten Portugal en Spanje de punten deelden (1-1, lees meer) won Tsjechië thuis met 2-1 van Zwitserland. Kutcha strafte geklungel van de Zwitserse defensie op een verre uitworp simpel af na elf minuten. Okafor bracht de Zwitsers vlak voor de rust op gelijke hoogte, maar Djibril Sow bezorgde de thuisploeg met de winning goal in de 58e minuut de zege.

In Servië - Noorwegen kwam Erling Haaland als winnaar uit de bus in het topspitsenduel met Aleksandar Mitrovic. Haaland scoorde halfweg de eerste helft het enige doelpunt van de match nadat pijlsnel inliep op een voorzet vanop rechts. Noorwegen deelt de leiding in Groep 4 van Divisie B met de buren uit Zweden. Die wonnen met 0-2 in Slovenië. Goals van Forsberg en Kulusevski. Bij Zweden begon Anderlecht-speler Kristoffer Olsson in de basis. Hij werd na 65 minuten vervangen.