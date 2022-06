“Een mooie zomerdag, wel hoge UV-waardes mogelijk”

Er mogen hierbij mooie zonnige perioden worden verwacht. Hou daarbij best rekening met de UV-waarde die in de vroege namiddag een piek tot niveau 7 kan bereiken.

In de loop van de namiddag kunnen er ook wel eens onschuldige wolkjes voor de zon schuiven.

In het tweede deel van de avond zouden buien vanuit Wallonië dicht in de buurt van Limburg kunnen geraken. Op de meeste plaatsen blijft het droog maar het valt niet uit te sluiten dat enkele buien het zuiden van de provincie weten te bereiken. Met name de omgeving van Voeren is het gevoeligst voor een onweer. Hoe meer naar het noorden hoe groter de kans dat het volledig droog blijft.

De wind waait lange tijd zwak tot matig uit het oosten. In de loop van de avond komt er een matige noordoostenwind te staan. Deze kan het dus nog vooraleer de zon volledig achter de horizon is verdwenen wat frisjes doen aanvoelen. Ook al zakt de temperatuur in de nacht naar zaterdag minder diep weg dan de voorbije nachten. Kouder dan 11 a 12°C wordt het niet.

