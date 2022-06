Spanje en Portugal houden elkaar in evenwicht, Barcelona-talent Gavi (17) maakt opnieuw indruk

Spanje en Portugal hebben donderdagavond 1-1 gelijkgespeeld in hun opener van de Nations League. De Spanjaarden voetbalden beter onder impuls van een sterke Gavi en kwamen na 25 minuten op voorsprong via Alvaro Morata, maar tien minuten voor tijd kwam Portugal nog langszij.

Het grote voordeel van de Nations League: de mooie affiches. Een wedstrijd als Spanje-Portugal kan altijd spektakel opleveren. Voorbereiding op het WK? Daar wilde de Portugese bondscoach vooraf niets van weten. “Wij willen alle tornooien waaraan we deelnemen ook winnen”, aldus Fernando Santos. Maar de vier wedstrijden op elf dagen vond hij ook overdreven. “Het is onmogelijk om vier keer met dezelfde elf te spelen”, zei Santos, die Cristiano Ronaldo voor de wedstrijd tegen Spanje op de bank zette. Het was bij de Portugezen wel uitkijken naar Rafael Leão, de kampioenenmaker van AC Milan die voor het eerst aan de aftrap kwam bij de nationale ploeg.

Luis Enrique bracht bij de Spanjaarden zowat zijn sterkst mogelijke elftal tussen de lijnen. Met ervaren rotten als César Azpilicueta, Jordi Alba en Sergio Busquets, maar ook met het talent van Gavi en Ferran Torres. Eén opvallende keuze: Marcos Llorente, die eerder al omgeschoold werd van aanvallende middenvelder naar rechtsback, stond voor het eerst centraal in de defensie.

Perfecte counter

Het spelbeeld in de eerste helft was duidelijk: Spanje nam het initiatief. Na drie minuten al zorgde Gavi voor het eerste gevaar, zijn afgeweken schot vloog niet zo heel ver naast, Portugal kon een eerste keer prikken via Leão. Daarna was het wachten op kansen, tot de Spanjaarden in minuut 25 konden counteren. Gavi stak het veld over en speelde Pablo Sarabia op het juiste moment perfect aan. Alvaro Morata had de bal eerst slim door zijn benen laten lopen, kreeg de bal mee van Sarabia en kon makkelijk binnenschuiven. Een perfecte counter van de Spanjaarden: 1-0.

Geniet vooral van de balbehandeling van Gavi:

De tweede helft verliep evenwichtiger, maar de Portugezen creëerden bitter weinig doelgevaar. Op het uur viel Ronaldo in, maar het was een andere invaller die tien minuten voor tijd de gelijkmaker scoorde: Ricardo Horta, aanvaller van Braga, maakte er 1-1 van op aangeven van Manchester City-speler Joao Cancelo.

Onze man van de match: Gavi. Het was nog maar de zevende interland van de nog steeds 17-jarige middenvelder, maar hij toonde opnieuw zijn onwaarschijnlijk potentieel. Zijn contract bij Barça loopt nog tot juni 2023 en de verlenging sleept aan. De Catalanen doen er alles aan om hun goudhaantje zo snel mogelijk een nieuw contract te laten tekenen.