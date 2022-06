Kylian Mbappé reageert op geruchten dat hij Neymar en coach Pochettino naar de uitgang zou duwen bij PSG: “FAKE”

Er doen geruchten de ronde dat Kylian Mbappé na zijn contractverlenging bij Paris Saint-Germain mee het transferbeleid zou mogen bepalen. Toen een Engels nieuwsmedium donderdag schreef dat de Mbappé zijn coach Pochettino, ploegmaat Neymar en twaalf anderen weg zou willen bij de club, kon de wereldspits het niet meer aanzien. “FAKE”, schreef Mbappé in drukletters op de tweet van Sportbible.

Sportbible schrok zich wellicht een hoedje van de reactie van Mbappé, die normaal nooit op dergelijke zaken reageert op Twitter. Het Engelse nieuwsmedium verwijderde de tweet meteen.

Op 21 mei maakte Mbappé bekend dat hij bij tot 2025 heeft bijgetekend bij PSG. Hij flirtte een tijdlang met Real Madrid en had ook een akkoord met zijn Spaanse droomclub, maar koos er uiteindelijk toch voor om in Parijs te blijven wonen. Momenteel is Mbappé bij de Franse nationale ploeg om zich voor te bereiden op de Nations League. Vrijdag nemen de Fransen het op tegen Denemarken.