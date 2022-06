Een stevig feestje is verzekerd: bekijk hier de eerste spectaculaire trailer van ‘Zillion’

Zillion van Robin Pront (D’Ardennen) verhaalt de opkomst en ondergang van het Antwerpse discopaleis Zillion en zijn eigenaar Frank Verstraeten (Jonas Vermeulen) in de jaren negentig. Deze computernerd uit Meise schopte het tot koning van het Antwerpse nachtleven. Maar zoals The Wolf of Wall Street kampte hij met een ongewone bewijsdrang en een ongelimiteerde gulzigheid. Hij verwezenlijkte alvast zijn droom om een futuristische megadiscotheek, die alle concurrenten achter zich liet, uit te grond te stampen. Mooie vrouwen waren uiteraard van de partij, maar ook controversiële figuren zoals de zelfverklaarde pornokoning Dennis Black Magic (Matteo Simoni) met wie hij een verbond sloot. Je kan begrijpen waarom Pront net dit verhaal wilde verfilmen. Het Verstraeten-verhaal heeft immers als ingrediënten poging tot doodslag, fraude, slagen en verwondingen, inbreuken op de bouw- en milieuwetgeving, openbare zedenschennis, dubieuze homejacking, bedreigingen, opslag van vuurwerk, vrouwenhandel en poging tot omkoping. Bovendien zijn er parallellen te trekken met de beruchte Studio 54, de discotheek in New York die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig uitgebaat werd door dubieuze figuren.

Voor Frank Verstraeten of ‘The Wolf of Antwerp’ kon alles in de Zillion.’ — © KFD

Laatste Zillion-feest

Ter gelegenheid van de filmrelease herrijst de Zillion (1997-2001) 25 jaar na haar opening nog een laatste keer uit haar as. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober krijgt de Antwerpse Waagnatie een ware Zillion-metamorfose, waarbij de gloriedagen van de danstempel nog grootser dan ooit tevoren, met nog meer licht, vuurwerk, confetti en acts wordt overgedaan. Achter dit evenement schuilt een oude bekende: Frank Verstraeten zelf (intussen 53), die het gebeuren organiseert via FOU 69 in samenwerking met FBO, KFD en Kinepolis. Naast Vermeulen en Simoni telt de cast nog m:meer grote namen. Onder hen Charlotte Timmers, Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg, Dirk Roofthooft en Frank Vercruyssen. Dat de trailer van Pront er verbluffend uitziet, hoeft niet te verbazen. Achter de camera stond immers Robrecht Heyvaert, de wonderboy die D’Ardennen, Patser, Bad Boys for Life en Rebel voor zijn lens bracht.

Een onherkenbare Matteo Simoni als pornokoning Dennis Black Magic. — © rr

Tickets voor de nacht ZILLION, THE CLUB – Relive The Hype kan je aanvragen via: kinepolis.be/zillion

‘Zillion, the Movie’ komt in de zalen op 21 oktober.