Belgian Cats onderuit tegen Italië

Op het internationaal tornooi in het Spaanse Melilla verloren de Belgian Cats, de nummer 5 van de wereld. de eerste oefeninterland na een 34-36 achterstand halfweg met 60-77van Italië. De Italianen staan vijftiende op de wereldranking. Vandaag spelen de Belgian Cats tegen Spanje, de nummer 2 van wereld

In de eerste helft bleven de Belgian Cats via Speelster van het Jaar Maxuella Lisowa (15 punten, 9 rebounds), Julie Vanloo (6 punten, 6 assists), Kyara Linskens (10 punten, 3 rebouds, 3 assists) en Ine Joris (11 punten zonder misser waaronder 3 op 3 bommen) in het zog van Italië: 17-18 en 34-36 halfweg.

In de tweede helft duwden Martina Bestagno (16 punten) en Costanza Verona (11 punten, 7 assists), Olbis Futo Andre (10 punten, 8 rebounds) en Elisa Penna (13 punten) op het gaspedaal en ging het het 48-54 naar nog afgetekende Italiaanse winst. De Belgian Cats missen in Melilla onder meer sterkhouders als Emma Meesseman, Hind Ben Abdelkader, Julie Allemand en Antonia Delaere

BELGIE-ITALIE 60-77KWARTS: 17-18, 17-18, 14-18, 12-23

België: (24 op 65 shots, waarvan 8 op 26 driepunters, 4 op 5 vrijworpen en 20 fouten) RESIMONT 7-3, LINSKENS 6-4, LISOWA 6-9, BILLIE MASSEY 2-2, VANLOO 3-3, Ramette 0-0, Leblon 0-0, Geldof 2-0, Becky Massey 0-2, Nauwelaers 0-0, Mayombo 0-0, Joris 8-3