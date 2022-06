Isaac Kimeli loopt kanontijd op 5000 m en duikt ruim onder minima voor EK en WK

Isaac Kimeli is donderdag tweede geworden op de 5000 meter in het Franse Montreuil in 13:04.72. Hij plaatst zich met die kanontijd voor het WK in Eugene en het EK in München.

Voor het EK was 13:24.00 nodig, voor het WK 13:13.50. Het persoonlijk record van Kimeli stond sinds 2019 op 13:13.02. Met zijn nieuwe toptijd komt hij op de derde plaats op de Belgische ranking aller tijden en op de negentiende plaats op de Europese ranking aller tijden. Op de Europese ranking van 2022 is hij derde, op de wereldranking van 2022 is hij negende.

De winst ging donderdag in 13:04.31 naar de Keniaan Cornelius Kemboi. Robin Hendrix was negende in 13:32.55, Simon Debognies elfde in 13:44.40.