Yellow Tigers gaan onderuit tegen Italië in Nations League

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben donderdag een 1-3 nederlaag geleden tegen Europees kampioen Italië (FIVB 7) in hun tweede wedstrijd voor de Nations League. De setstanden in het Turkse Ankara waren 25-21, 19-25, 23-25 en 20-25.

Het team van bondscoach Gert Vande Broek opende woensdag met een 3-1 nederlaag tegen Servië. Ook toen wonnen de Yellow Tigers de eerste set.

Zaterdag en zondag volgen in de Turkse hoofdstad nog wedstrijden tegen Thailand (FIVB 16) en Turkije (FIVB 4).

Voor de tweede week in de vierde editie van het landentoernooi trekken de Yellow Tigers naar het Filipijnse Quezon City. Daar zijn China (FIVB 3), Canada (FIVB 19), Polen (FIVB 12) en Bulgarije (FIVB 17) van 15 tot 19 juni de tegenstanders. Tijdens de derde week nemen de Tigers het vanaf 30 juni in het Canadese Calgary op tegen de Verenigde Staten (FIVB 1), Duitsland (FIVB 11), Nederland (FIVB 10) en Japan (FIVB 9). De beste acht van zestien deelnemende landen plaatsen zich voor de knock-outfase. Die staat van 13 tot 17 juli in Ankara op de planning.

De Belgische volleybalsters zijn er voor de vierde keer op rij bij in de Nations League. In 2018 werden ze dertiende, in 2019 zevende en vorig jaar negende. Het eindtoernooi halen lukte hen nog niet.