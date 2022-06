Louis van Gaal dolt met de pers: “Noa Lang heeft meer kans om de Gouden Bal te winnen dan Kevin De Bruyne”

Hoe Oranje het straks in Qatar gaat doen, valt nog af te wachten. De wereldkampioen van de oneliners is Louis van Gaal nu al. De Nederlandse bondscoach was in topvorm daags voor het treffen met de Rode Duivels. “Als Noa Lang de wereldtop wil halen, zal hij nog heel wat moeten leren.”

Over Noa Lang: “Of ik gezegd heb dat hij een speler is die de wereldtop kan halen? (lacht) Hij heeft wel ongelofelijk veel creatieve kwaliteiten. Hij is iemand die een wedstrijd kan openbreken. En er zijn niet veel spelers die dat kunnen. Als hij dus vertelt dat ik heb gezegd dat hij de wereldtop kan halen, bedoel ik dat op die manier. Maar dan zal hij wel nog heel wat moeten leren op vlak van gedrag en discipline.”

Over Kevin De Bruyne: “Kevin De Bruyne is de Belgische speler die dit seizoen de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Kijk, omdat hij een middenvelder is, zal hij niet snel de Gouden Bal winnen. Maar voor mij is hij dé speler van het jaar. Alleen zijn het altijd aanvallers die verkozen worden. Dus Noa Lang heb meer kans dan Kevin De Bruyne (schaterlacht).”

© BELGA

Over de niet-selectie van Georginio Wijnaldum: “De spelers hebben daar inderdaad wel wat over gezegd. Maar dat deden ze wel na vragen van de media. Dat is heel wat anders dan dat ze dat spontaan zouden gedaan hebben. Dat is een groot verschil, neem dat maar van mij aan. Van mij mogen spelers gerust antwoorden op jullie vragen, ze moeten niet oneerlijk zijn. Uiteraard heb ik het er ook met de spelers over gehad. Ik heb hen uitgelegd waarom ik Wijnaldum niet geselecteerd heb. Want ik communiceer elke stap die ik doe. Met mijn spelers en met mijn staf.”

Over Memphis Depay die een steunboodschap voor de van moord beschuldigde Quincy Promes op Instagram plaatste: “Als speler probeert hij zijn medespeler te steunen. Hij zegt iets over de rechtspraak in Nederland, want hij is nog niet veroordeeld. Waarom gaan wij er dus al over praten? We gaan afwachten of hij schuldig wordt verklaard. Dat is ook wat Memphis zegt. En daar kan ik achter staan. Of ik het verstandig vind? Dat is wat anders. Maar ik kan er wél achter staan. Ik zat ook naast Kluivert toen hij nog niet veroordeeld was (na een dodelijk auto-ongeluk, red.). Toen dat wel gebeurde, heb ik hem geholpen om aan zijn straf te voldoen. Zo ben ik.”

Over de Gouden Generatie van de Rode Duivels: “Of het Belgisch elftal over zijn top is, zal nog moeten blijken. Ze hebben wat vaker gelijkgespeeld en verloren in hun laatste wedstrijden. Daarom zijn ze ook gezakt op de wereldranglijst. Maar nu komt het WK eraan. Dat is voor iedere voetballer het walhalla. Zelfs Messi droomt er nog van, vertelde ie net nog. Iedereen wil daaraan deelnemen. Ook de Belgische spelers. En ze hebben nog steeds héél veel kwaliteiten.”

Over de wedstrijd van morgen: “Ik denk dat België kan winnen. Maar ik denk dat Nederland ook kan winnen. Dat baseer ik op het feit dat ik vind dat het beste team gaat winnen, en niet het team met de beste spelers. Want dat is heel wat anders. België heeft ook een coach die dat nastreeft. We spelen morgen tegen een topteam, een beter team dan wij. Want zij staan op twee en wij op tien. Ik denk dat we nu wel kunnen afsluiten. Ik heb al veel te veel gezegd.”