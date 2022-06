‘Paardensjoemelaar’ blijft aangehouden: “Zezels stonden er omdat ze getraind werden voor circus”

Whyley V.H. (26), de eigenaar van de manege in Arendonk die sjoemelde met paardenpaspoorten en paardenvlees frauduleus zou ‘omkatten’, is door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden. De man blijkt gekend bij het gerecht: hij werd in het verleden al veroordeeld, en was ook betrokken bij het onderzoek in de moord op Leopoldine De Decker. “De administratie van de paspoorten is verloren gegaan omwille van de recente verhuis”, reageren zijn advocaten op de recente feiten.

Whyley V.H. (26) uit Arendonk werd donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen, die besliste om hem aan te houden. Hetzelfde geldt voor stiefvader Dirk V.L. Zijn moeder Kristel V.H. en twee Waalse verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Dirk V.L., veehandelaar en stiefvader van Whyley V.H., kwam al vaker in opspraak. — © rr

Op zijn manege in de Mierdseweg in Arendonk, Whyley’s Stables, troffen speurders woensdagochtend schrijnende taferelen aan. De man en zijn entourage zouden al een lange tijd paardenvlees omkatten, een proces waarbij groot geld te verdienen valt door vlees dat niet geschikt is voor voeding, te exporteren naar het buitenland waar het wél in voedsel terechtkomt. Daarnaast werd er ook gesjoemeld met registraties, paspoorten en de microchips van de dieren.

LEES OOK. Hoe een familie uit Arendonk grof geld verdiende met verwaarloosde paarden en ‘zezels’

De ‘zezels’ die de speurders en inspectiediensten aantroffen in Arendonk. — © Parket Antwerpen

Behalve paarden, waarvan sommigen ook mishandeld en ondervoed, trof de politie op Whyley’s Stables ook vreemde kruisingen als ‘zezels’ en paarden met vreemde pigmenten en kleuren aan. De fraude werd georganiseerd op grote schaal: honderden ‘exporten’ zouden er vanuit ons land naar het buitenland zijn vertrokken, vermoedelijk vooral naar Spanje. Ook daar speelde het onderzoek zich af. De speurders troffen ook een Spanjaard aan op het domein in Arendonk. Er wordt nog onderzocht wat de man daar juist deed, of hij een transport kwam ophalen of afzetten. Die man werd niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Verkoop wallabies

Nathalie Van Sande en Liliane Verjauw, de advocaten van Whyley V.H., reageren na de voorleiding: “Onze cliënt is geconfronteerd met een aantal vermoedens”, zeggen de raadslieden. ”Hij heeft zo goed mogelijk proberen te antwoorden op de vragen. Het ontbreken van identiteitspapieren van dieren heeft onder meer te maken met de recente verhuis, waardoor een deel van de administratie verloren is gegaan. Onze cliënt was daar al eens voor op de vingers getikt en was bezig met het digitaliseren van zijn administratie.”

“Wat betreft de handel in exotische dieren: V.H. heeft twee ondernemingen. Hij handelt niet alleen in paarden, maar ook in andere dieren. Die handel vond bovendien niet in België plaats en hij heeft enkel een commissie gekregen op de verkoop van onder andere wallabies tussen Nederland en Bulgarije. De zezels waarover zoveel om te doen was, stonden bij hem omdat die bij hem getraind werden voor een circus in Frankrijk.”

Gerechtelijk verleden

Whyley V.H. is nochtans niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 werd hij veroordeeld tot drie jaar cel waarvan een groot deel met uitstel, omdat hij drie jaar eerder in Heist-op-den-Berg een portier aanreed.

De portier had hem toen aan de deur gezet, omdat hij samen met een andere man een kelner had proberen afpersen. Dat deed hij in opdracht van zijn toenmalige beste vriend Branko Stankovski, die in 2020 dan weer 28 jaar cel kreeg voor de roofmoord op Leopoldine De Decker.