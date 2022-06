“Poetin werd in april behandeld voor vergevorderde kanker”

Volgens rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten zou de Russische president Vladimir Poetin in april een behandeling voor vergevorderde kanker gekregen hebben. Dat vertellen drie hooggeplaatsten binnen inlichtingendiensten aan Newsweek. In de rapporten zou ook staan dat er in maart een poging was om Poetin te vermoorden.

De gezondheid van de Russische president Vladimir Poetin staat al langer ter discussie. Videobeelden en foto’s zouden bewijs moeten leveren voor het feit dat de president zwaar ziek is. Zo zou hij volgens verschillende bronnen lijden aan de ziekte van Parkinson, maar ook kanker kwam al enkele malen ter sprake. Echt bewijs bleef tot nu toe uit.

Volgens het nieuwsmagazine Newsweek zouden de Amerikanen wel concreter bewijs hebben. Zij spraken met hooggeplaatsten binnen drie verschillende inlichtingendiensten en die zouden allemaal bevestigen dat Poetin wel degelijk ziek is. Het Witte Huis analyseerde heel wat informatie en concludeerde dat Poetin ziek en waarschijnlijk zelfs stervende is. Er zouden zelfs rapporten zijn waarin staat dat de president in april een behandeling kreeg voor vergevorderde kanker. “Is Poetin ziek? Absoluut”, zei een van de hooggeplaatsten. “Maar we moeten niet op zijn dood wachten om proactief te handelen. Een machtsvacuüm na Poetin zou heel gevaarlijk kunnen zijn voor de wereld.”

Volgens de Amerikanen vertolkt Poetin zijn rol goed. Maar nu Covid-19 en het bijkomende isolement wat naar de achtergrond verdwenen is, toont dat pas duidelijk zijn achteruitgang, klinkt het.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkende eerder al dat zijn president ziek is. “Ik denk niet dat een verstandig persoon enige tekenen van een ziekte of kwaal bij deze man kan vermoeden”, zei hij toen.

Moordpoging

Een tijd geleden deed ook een gerucht de ronde dat er in maart een Russisch complot was om de president te vermoorden. Dat complot wordt in de rapporten van de inlichtingendiensten nu ook bevestigd. Dat moordcomplot werd door het Kremlin tijdig ontdekt.

