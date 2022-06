Cercle moet seizoensrevelatie Matondo laten gaan

De Jupiler Pro League is weer een goudklompje kwijt. Rabbi Matondo (21) maakte vorig seizoen indruk bij Cercle als razendsnelle winger. Hij was goed voor 10 goals en 4 assists en had een groot aandeel in het sterke seizoen van Cercle, dat een optie op Matondo had van zowat 3 miljoen euro. Doenbaar zeker als men weet dat Schalke een paar jaar geleden ruim 10 miljoen betaalde voor de man uit Wales. Cercle deed Matondo een paar maanden geleden al een goed voorstel en verzekerde hem met het oog op het WK ook een basisplaats. Tot een akkoord kwam het nooit omdat de eisen van de speler en zijn entourage buitensporig waren. Naar verluidt zag ook Club Brugge wel iets in Matondo als mogelijke vervanger van Noa Lang maar zelfs voor de Belgische topclubs zouden de eisen van Matondo onhaalbaar zijn. Cercle is alvast een smaakmaker en sterkhouder kwijt en een evenwaardige vervanger vinden wordt niet evident. Voorlopig keert Matondo, die nu op stage is met Wales, terug naar Schalke 04.