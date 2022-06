Lommelaar (19) opgepakt voor schietpartij in Nederlandse Schiedam

Een 19-jarige man uit Lommel zit in een Nederlandse politiecel op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij op 1 april op het Stationsplein in Schiedam, nabij Rotterdam. Daarbij raakte een 23-jarige inwoner uit die gemeente gewond.

De Nederlandse politie onderzoekt de rol van de Lommelaar. De verdachte wordt vrijdag 3 juni voorgeleid bij de rechter-commissaris, de Nederlandse onderzoeksrechter. Die bepaalt of de man in de cel blijft.

Bij de schietpartij op die vrijdagavond 1 april om 18.30 uur raakte een 23-jarige uit Schiedam gewond aan het been. De politie en de hulpverleners konden het slachtoffer vinden door het volgen van het bloedspoor. In het onderzoek werd al een 32-jarige man uit Delft opgepakt en ondervraagd. Hij bleek niets met de schietpartij te maken te hebben. Een andere tip leidde naar de Lommelaar. Die is dinsdag in Schiedam gearresteerd. Hij verbleef er in een huis in de Van Beverenstraat.

