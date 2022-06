Thierry Neuville is eerste leider in Rally van Sardinië

Nadat Thierry Neuville eerder op de dag al de snelste was tijdens de shakedown, won hij donderdagavond de 3,23 km lange superspecial die uitgetekend was op een gevarieerd parcours, bestaande uit asfalt en gravel. “Het wordt een moeilijke rally met heel veel losse gravel en veeleisende ritten”, zei Neuville aan de finish. “Ik hoop op een goede rally. We zijn goed voorbereid. Het wordt interessant om te zien wat de bandenkeuze van vandaag is vergeleken met die van morgen.”

Katsuta Takamoto eindigde op een halve seconde en werd gevolg door zijn drie Toyota-teamgenoten Evans, Lappi en Rovanperä.

Op vrijdag begint het echte werk. Dan krijgen de deelnemers aan de rally van Sardinië acht klassementsritten voor de wielen geschoven. Met temperaturen van 35 graden Celsius belooft het een warme dag te worden. Afwachten hoe de nieuwe hybridewagens in die omstandigheden zullen reageren.