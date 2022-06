Eind maart dit jaar is de gemeente Heusden-Zolder gestart met de aanleg van de eerste fietsstraten (op de foto de fietsstraat in de Inakker in Zolder waar het incident was gebeurd) — © zb

Heusden-Zolder

Op sociale media is commotie ontstaan rond de fietsstraat in Zolder waar een incident was tussen een fietser en een bus. De regels in de fietsstraat zijn blijkbaar nog niet goed gekend bij de mensen. De buschauffeur die een overtreding beging, werd nog niet geverbaliseerd. In de fietsstraat komt betere signalisatie en mensen worden beter geïnformeerd om incidenten te vermijden.