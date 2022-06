Zin in een hapje? Dit zijn de lekkerste foodtruck- en andere culinaire festivals volgens onze redactie

De lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers komen deze zomer zeker aan hun trekken. Bijna elk weekend is er ergens in de provincie wel een food- en drinkevent te beleven.

Hasselt

HAP Foodfestival

Drie dagen lang, van 26 tot en met 28 augustus, geniet je van het lekkerste streetfood in Hasselt. Het foodtruckfestival start op vrijdag met een afterwork event en de dj die hippe platen draait. Zaterdag zullen er verschillende artiesten op het podium staan. Zondag is het familiedag met Studio 100 en steelt Bumba de show.

Op 26/8 vanaf 16 uur, 27/8 vanaf 14 uur, 28/8 vanaf 12 uur in het Stadspark, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.hapfestival.be

© Hap Foodfestival

Pelt

Palati

De smaakpapillen worden verwend in Pelt. Op 13 en 14 augustus wordt de Pastorietuin omgetoverd tot een culinaire smakenmarkt met lokale restaurateurs en foodtrucks. Je kan er speciale bieren proeven of van tropische cocktails en lekkere wijnen genieten. Op zaterdag zijn er optredens van Lara Leaves en La Folie Jolie, op zondag is er animatie voor kinderen en zorgt Redhead Neighbour voor livemuziek.

Op 13/8 vanaf 16 uur en op 14/8 vanaf 11 uur in de Pastorietuin, Kerkdijk 2 in Pelt. Info: www.inpelt.be

© InPelt vzw

Bilzen

Chantée Bierfestival

Bierliefhebber? Dan is het Bierfestival Chantée in Bilzen het evenement dat je moet bezoeken. Twee dagen lang kan je er verschillende bieren van meer dan twintig onafhankelijke brouwerijen proeven. Van lokale biertjes tot bieren van wat verder weg. Live bands zullen ondertussen voor muziek en extra gezelligheid zorgen.

Op 9/7 van 14 tot 23 uur, op 10/7 van 12 tot 22 uur op het Marktplein in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be

© RR

Sint-Truiden

SMA(A)K

Begin augustus houdt het foodtruckfestival SMA(A)K halt in Sint-Truiden. Van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans: foodlovers zullen er hun gading vinden. Niet enkel proef je er van heerlijke gerechtjes, ook kan je genieten van lekkere drankjes, een streep muziek en veel gezelligheid. Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen, kindergrime en allerlei spelletjes.

Op 5/8 vanaf 17 uur, op 6 en 7/8 vanaf 12 uur in het Stadspark, Parkstraat 22 in Sint-Truiden. Info: www.smaakfestival.be

© Smaak Festival

Dilsen-Stokkem

Loco Food Festival

Drie dagen lang wordt het Ter Motten plein in Dilsen-Stokkem omgevormd tot een groot openlucht restaurant. Tijdens het Loco Food Festival kan je er smullen van verschillende hapjes die foodtrucks van over heel het land serveren. Ondertussen shake je de benen los op live muziek van Whenever, coverband Reckless of Clochards Deluxe. Zondag is het familiedag met een optreden van A Lot(te) of Bass.

Op 24, 25 en 26/6 op het Ter Motten plein in Dilsen-Stokkem. Info: www.locofoodfestival.be

© Loco Food Festival

Peer

Chefs on Wheels

Gezellige eet- en drankstandjes, zitbanken en tafels, sfeerverlichting en een leuk muziekje op de achtergrond: dat is Chefs on Wheels. Op 2 en 3 juli is het foodtruckfestival te gast in Peer. Behalve heel wat verschillende foodtrucks brengt de organisatie ook een verrassende muzikale act mee.

Op 2/7 vanaf 14 uur en op 3/7 vanaf 12 uur op de Markt in Peer. Info: www.chefsonwheels.be

© Chefs on Wheels

Tongeren

Ambierorix

Onder het wakend oog van Ambiorix in Tongeren kan je begin augustus proeven van meer dan honderd verschillende bieren tijdens het bierfestival Ambierorix. De nadruk licht op lokale en artisanale bieren. Dorst zal je er in elk geval niet lijden.

Op 6/8 van 14 tot 23 uur en op 7/8 van 12 tot 20 uur aan de OLV Basiliek, Stadhuisplein in Tongeren. Info: www.facebook.com/Ambierorixofficial

© RR

Ham

Chilli Fair

Chilipepers zijn hotter dan hot. Van drankjes met chilipepers in verwerkt tot kwekers die verschillende soorten pepers telen tot producenten van artisanale sambal en andere hete sauzen. Hoog tijd om een eerste Chilli Fair in Ham te organiseren, bedachten de organisatoren. Je kan er allerlei hete sauzen, maar ook andere producten kopen. Er zijn foodtrucks aanwezig en ook voor de allerkleinsten is er vertier.

Op 25/6 van 11 tot 20 uur in de Dorpsstraat in Ham. Info: www.chillifair.eu

© Chilli Fair

Bilzen

De Kers

De Kers in Bilzen is, zoals de naam het al zegt, een happening rond het lekkere fruit. Je kan er proeven van vers geplukte kersen, maar ook van andere lekkernijen, zoals kersensap, kersenvlaai, kersengelei en veel meer. Er zijn allerlei infostanden. Ook voor de allerkleinsten zijn er verschillende activiteiten. Centraal staat de expo van 250 verschillende hoogstam kersenvariëteiten. Nergens anders kan je zoveel verschillende kersen bekijken en vergelijken.

Op 26/6 van 10 tot 17 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.boomgaardenstichting.be

© Boomgaardenstichting

Heers

Fruit- en Oogstfeesten

Van april tot oktober staat Haspengouw in het teken van fruit. Eind september wordt dan in Heers de oogst gevierd tijdens de Fruit- en Oogstfeesten. Je kan er proeven van lokale lekkernijen, zoals fruittaart, fruithapjes, appelbeignets, streetfood, een streekbiertje of glas wijn. Ondertussen is er live muziek, zijn er tal van demonstraties van oude ambachten en kan je floristen aan het werk zien. Ook de kleinsten kunnen zich uitleven.

Op 25/9 van 13 tot 18 uur in de Batsheersstraat 1 in Heers. Info: www.heers.be/toerisme

© Toerisme Heers

12/6: Wonderlijke proevertjestocht

Pasar organiseert een fietstocht waarbij je onderweg een achttal streekproducten kan proeven, van kaas van Catharinadal tot Achelse Trappist tot asperges en aardbeien.

Vertrek aan Michielsplein 3 in Hamont-Achel.

8 euro

www.pasar.be/lokale-afdeling/hamont-achel/home

18/6: Smulpapentocht

Een toffe wandeling voor culinaire wandelaars met culinaire verrassingen en muzikale acts onderweg.

Gemeentelijke basisschool, Sint-Jorisstraat in Maasmechelen.

Kaarten aan 15 euro via online verkoop of in verschillende verkoopspunten.

www.smulpapentocht.be

18/6: Mettekoven Culinair

Je kan genieten van tal van lekkere hapjes tijdens Mettekoven Culinair. Vanaf 18 uur zal er voor muziek en een klein feestje gezorgd worden. Inschrijven is wel verplicht.

Dorpsplein Den Dries in De Mettekovenstraat in Heers.

Info & inschrijven: www.vriendenkringmettekoven.be

Van 15 tot 17/7: Foodtruckfestival Smaak Lommel

Ook dit jaar zal het Burgemeesterspark omgetoverd worden tot een gezellig foodtruckfestival.

Burgemeesterspark in Lommel.

www.smaakfestival.be

Van 29 tot 31/7: Foodtruckfestival Smaak Hasselt

In de hoofdstad van de Smaak kan je genieten van al het lekkers van verschillende foodtrucks en gezelligheid.

Kapermolenpark in Hasselt.

www.smaakfestival.be

6 en 7/8: Chefs on Wheels Zonhoven

Lekkere hapjes van tal van foodtrucks, verrassende live muziek en volop sfeer tijdens Chefs On Wheels.

Kerkplein in Zonhoven.

www.chefsonwheels.be

7/8: Proevertjestocht

Uitgestippelde fietstocht van zo’n 25 km door de mooie natuur. Onderweg proef je van fruitige hapjes en drankjes. Inschrijven voor 4/8 bij Toerisme Borgloon.

Start aan fruitbelevingscentrum Stroopfabriek, Stationsplein 8 in Borgloon.

13 en 14/8: Chefs on Wheels Halen

Proef van al het lekkere streetfood dat de verschillende trucks meebrengen terwijl je geniet van live muziek.

Markt in Halen.

www.chefsonwheels.be

27 en 28/8: Chefs on Wheels Kortessem

Foodtrucks van over heel het land houden halt in Kortessem en brengen allerlei lekkers mee.

Evenementenplein, Sportpark De Weyer in Kortessem.

www.chefsonwheels.be

3 en 4/9: Chefs on Wheels As

Dit weekend wordt As omgetoverd tot de lekkerste plek waar je allerlei hapjes van verschillende foodtrucks kan proeven.

Stationsstraat in As.

www.chefsonwheels.be

24 en 25/9: Chefs on Wheels Domein Bovy

Domein Bovy is dit weekend de lekkerste plek van het land waar tal van foodtrucks met allerlei lekkers halt houden.

Domein Bovy, Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder.

www.chefsonwheels.be

