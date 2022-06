Beringen

Vrienden van Eline (25) en Younes (28) zijn een inzamelactie gestart nadat het koppel woensdag net naast hun zelf gerenoveerde huis in Beringen grepen in het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’. “Het is mooi dat ze willen helpen om onze droom waar te maken, we zijn enorm dankbaar.”