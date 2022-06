David Goffin meldt zich geblesseerd af voor ATP Rosmalen

David Goffin (ATP 48) zal later dan voorzien aan zijn grasseizoen beginnen. Hij laat verstek gaan voor het ATP-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/648.130 euro), dat volgende week maandag van start gaat. De Belgische nummer 1 is geblesseerd, zo meldt de organisatie donderdag.

De Luikenaar werd zaterdag op Roland Garros in de derde ronde uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13): 7-5, 6-2 en 6-1. Tijdens die partij had Goffin last van heupklachten.

In 2015 schopte Goffin het tot in de finale van het toernooi in Rosmalen. Daarin was de Fransman Nicolas Mahut te sterk.