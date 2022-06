Welke grote festivals vind je deze zomer in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

LEES OOK. OVERZICHT. Festivals, concerten, zomerbars: dit is er deze zomer te doen in Limburg

Genk

Genk on Stage

Eind juni kan je in Genk drie dagen lang genieten van het gratis stadsfestival Genk on Stage. Met lokaal talent, toppers uit eigen land en van over de grens zal elke muziekliefhebber er zijn gading vinden. Meer dan vijftig artiesten geven het beste van zichzelf: van Bart Peeters tot de Jeugd van Tegenwoordig, Clement Peerens Explosition, Bluai, Amber Broos, Kapitein Winokio, en veel meer.

Van 24 tot 26/6 op het Stadsplein, het Evenementenpark en andere locaties in Genk. Genk On Stage is gratis. Info: www.genkonstage.be

Hasselt

Theater op de Markt

Circustheater van de bovenste plank, daar staat Theater op de Markt in Hasselt voor. Het stadspark wordt omgebouwd tot een groot circusdorp waar circusgezelschappen uit binnen- en buitenland enkele bijzondere performances en installaties brengen. Theater op de Markt wil nog meer dan anders met energieke en interactieve voorstellingen mensen samenbrengen in de openbare ruimte. Binnenkort maakt de organisatie het programma bekend. Hou de website in de gaten.

Van 10 tem 14/8 in het stadspark in Hasselt. Info: www.theateropdemarkt.be

Herk-de-Stad

Rock Herk

Wist je dat Rock Herk één van de oudste alternatieve muziekfestivals in ons land is? Het festival in Herk-de-Stad bestaat al sinds 1983. Ook dit jaar geven ze er een lap op met grote namen als Mogwai, The Vaccines, Noordkaap, Deus, Millionaire, Portland, School is Cool, ILA, Faisal en anderen. Vorig jaar kon Rock Herk ondanks corona nog in een miniversie doorgaan, dit jaar wordt het opnieuw een stevige editie.

Op 15 en 16/7 op de sportterreinen Harlaz-Olmenhof aan de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad. Info & online tickets: www.rockherk.be

Houthalen

Lachfestival

Hou je van humor? Dan moet je begin juli in Houthalen zijn voor het vijfdaags humor- en theaterfeest, het Lachfestival. Daar kom je uiteenlopende disciplines tegen, van circus tot improvisatie en spektakel. Hoogtepunt is het straattheaterfestival op 10 juli met Per-Q & White Wings, Mimo Huenchulaf, Circus Marcel, Cie La Tal en anderen.

Van 6 tot 10/7 op verschillende locaties in Houthalen. Het Lachfestival is grotendeels gratis. Voor sommige voorstellingen heb je een ticket nodig. Info & online tickets: www.lachfestival.be

Lommel

Rampage Open Air

Lommel is begin juli the place to be voor fans van drum’n’bass en dubstep. De zomervakantie wordt er met een knal geopend met Rampage Open Air. Meer dan 250 acts, zoal Andy C, Black Tiger Sex Machine, Luude en Modestep passeren de revue. Verder is er nog heel wat randanimatie, zoals een zwembad, kermisattracties en een openluchtcinema.

Op 1, 2 en 3/7 in het Kristalpark, Balendijk in Lommel. Info & online tickets: www.rampageopenair.eu

Genk

Vollebak Vennestraat

De lekkere geuren, op en top gezelligheid, straatanimatie en een streep muziek: dat is Vollebak Vennestraat in Genk. Vier zaterdagen lang wordt de multiculturele en culinaire Vennestraat volledig autovrij gemaakt, zodat je er gezellig kan tafelen en kan proeven van alles wat de straat te bieden heeft. Het is een echt volks, artistiek en culinair feest met authentiek soul food en hippe drankjes.

Op zaterdag 20 en 27/8, 3 en 10/9 in de Vennestraat in Genk. Toegang is gratis. Info: www.visitgenk.be/nl/vollebakvennestraat

Kiewit

Pukkelpop

Kiewit zal dit jaar opnieuw op z’n grondvesten daveren voor een nieuwe editie van het grootste festival in Limburg: Pukkelpop. Vier dagen lang kan je er feesten en meebrullen met de grootste toppers uit de internationale pop-, rock- en dance-scene. Headliners op vrijdag: Slipknot en Cypress Hill en op zaterdag Tame Impala, Charlotte De Witte en Limp Bizkit. Op zondag staan o.a. Arctic Monkeys, Bring me the Horizon en Oscar and The Wolf geprogrammeerd.

Van 18 tem 21/8 op de festivalweide langs de Kempische Steenweg in Hasselt. Info & online tickets: www.pukkelpop.be

Genk

Afro Latino

Maak je heupen al maar los voor een weekendje shaken op de tropische beats op het Afro Latino Festival. Headliners Juanes, Rolf Sanchez en Willy William zullen hier zeker bij helpen. Deze laatste Franse dj met roots in Mauritius werkte al samen met Beyoncé, Steve Aoki en Sean Paul. Hij is dit jaar exclusief en voor het eerst in België op Afro Latino. Het festival verhuist trouwens van Bree naar Thor Park in Genk, maar het belooft even gezellig te blijven met lekkere foodtrucks en cocktailbars, streetacts, workshops en meer.

Op 8 en 9/7 in het Thor Park, André Dumontlaan 67 in Genk. Info & online tickets: www.afro-latino.be

Lommel

Lommel Leeft

Lommel gaat knallen, dat staat vast. Een hele zomer lang is er tijdens Lommel Leeft van alles te beleven. Het feest begint op 24 juni met Harmonie in het Park. De grootste evenementen vinden plaats op 29 juni met School’s Out en optredens van Camille en Joost. Op 3 juli is er een kinderfestival met K3. Op 7 juli staat Bart Peeters op de planken. Later is er ook nog Vlaanderen Zingt, Blues in het Park en meer.

Van 24/6 tem 28/8 op verschillende locaties in Lommel. Lommel Leeft is gratis. Het volledige programma vind je op: www.lommelleeft.be

Genk

Circus Bokrijk

Deze zomer val je in Bokrijk van de ene verbazing in de andere. Zes weken lang zal Circus Bokrijk het Openluchtmuseum in Genk innemen met veel acrobatiek, clownerie, jongleurs, dieren en nog veel meer. Dagelijks zijn er wel drie voorstellingen. Daarnaast is er nog tijd om het museum, de ateliers, theatervoorstellingen en historische dierenrassen te bezoeken.

Van 16/7 tem 31/8 in Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. Je kan geen plaatsen reserveren voor de circusvoorstellingen, de voorstellingen zitten in de toegangsprijs van het Openluchtmuseum inbegrepen. Info: www.bokrijk.be

