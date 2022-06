Donderdagnamiddag rond 14.45 uur is de brandweer massaal uitgerukt voor brand in een wassalon op de Stationslaan in Tongeren. In een droogkast had wat kleding vuur gevat. Er hing rook in het wassalon. De situatie was snel onder controle en er is geen echte brand uitgebroken. De schade bleef beperkt tot de kleding en het toestel. maw