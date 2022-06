Zeven passagiers met cannabis op bus en trein in Diest

Politie Demerdal heeft woensdag controles gehouden in de stationsomgeving in Diest. Met de hulp van drugshonden werden vier van de 150 gecontroleerde treinreizigers drugs gevonden. Eén van hen had 26 gram cannabis bij. Die man beweerde net te zijn geland vanuit Spanje waar hij de drugs kocht. Op bussen van De Lijn werden 300 passagiers gecontroleerd. Drie personen hadden cannabis bij. De drugshonden hebben ook zowat 350 leerlingen van de middelbare school gecontroleerd. Bij geen van de jongeren werden drugs gevonden. maw