Randy Oveneke verlaat Telenet Giants Antwerp en wordt assistent-coach van Brussels

Randy Oveneke (36) verlaat Telenet Giants Antwerp. Oveneke, ex-speler van Telenet Giants Antwerp, was de voorbije drie seizoenen assistent-coach bij de Giants, en tekende een contract bij Brussels.

Daar wordt de ex-Belgian Lion assistent van Jean-Marc Jaumin. Oveneke was als speler ook bij Charleroi, Brussels en Kangoeroes Willebroek/Mechelen actief. Iveca Skelin, de nieuwe coach van Telenet Giants Antwerp, moet dus op zoek naar een nieuwe assistent.

Christophe Beghin (42), ex-speler en coach van Telenet Giants Antwerp, wordt assistent-coach van coach Steve Ibens en van de Young Lions U20. Ook Tom Van Den Bosch, hoofd van de jongens in de Topsportschool in Wilrijk, is assistent van de Young Lions. De Young Lions nemen van 16 tot 24 juli deel aan het EK in Montenegrijnse Podgorica.