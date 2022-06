Voorlopig geen draagvlak voor wijziging in competitieformat: volgend jaar 3 dalers uit Jupiler Pro League

De Pro League heeft donderdag een constructieve meeting gehad over een competitieformule in 1A en 1B. “Iedereen geluisterd heeft naar elkaar. Er zijn een viertal formats op tafel gelegd maar er is voorlopig geen draagvlak voor een wijziging”, vertelde Philippe Bormans, CEO van Union.

De meeste leden van de Pro League wilden donderdagnamiddag bij het buitenstappen van de Faculty Club in Leuven geen commentaar geven of traden niet in detail. Philippe Bormans van Union sprak openlijker en gaf aan in welke richting de toekomst van ons voetbal evolueert.

Volgens Bormans komt er hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League en dus ook geen stemming over nieuwe competitieformats. Er is geen draagvlak voor eender welke wijziging. Dat betekent dus dat er volgend seizoen drie dalers uit 1A en 1 stijger uit 1B zullen zijn om terug te keren naar 16 teams in 2023-2024.

In 2023-2024 komt er dan een competitie met 16 clubs, Play-off 1 met zes ploegen en een halvering van de punten en play-off 2 met vier groepen van vier waardoor iedereen speelt tot in mei. Dat was eerder al gestemd.

De beloften van de topclubs spelen voorlopig maar 1 seizoen in 1B. Het toegangsgeld blijft ruim 1 miljoen euro. In seizoen 2023-2024 zullen er voorlopig geen beloftenteams meer deel uitmaken van 1B, maar dat kan volgend jaar nog besproken worden.

Er komt geen herverdeling van het tv-geld, al is er wel wat meer voorzien door die beloftenteams in 1B.