Amber Heard kan schadevergoeding niet betalen, zegt advocate

Depp had een schadevergoeding van 50 miljoen dollar gevraagd. Maar zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. Het totaalbedrag dat Heard aan haar voormalige echtgenoot moet betalen werd door de jury verlaagd tot 15 miljoen dollar. Het gaat om 10 miljoen dollar aan compensatory damages – de eigenlijke schade die vergoed wordt – en nog eens 5 miljoen dollar aan punitive damages. Dat laatste is een vorm van extra straf die uitgesproken kan worden door een rechtbank. In de staat Virginia wordt die 5 miljoen wel automatisch beperkt tot 350.000 dollar. Alles samen moet Heard nu zo’n 10,35 miljoen dollar aan Depp, dat is omgerekend 9,69 miljoen euro.

Maar dat geld heeft Heard niet, vertelt haar advocate. Zij was te gast bij de Today Show om over de zaak te spreken en kreeg daar de vraag of haar cliënte dat bedrag kan betalen. “Oh nee, zeker niet”, zei ze. Daarop vertelde de advocate dat ze dan ook van plan zijn om in beroep te gaan. En daar heeft Heard “grondige redenen” voor. “Dat zal ze absoluut doen.”

© REUTERS

(sgg, jdg)