Duitse seriecrimineel moet slachtoffer van carjacking 16.735 euro betalen

De Duitse serieovervaller Christian C. (34) moet het slachtoffer van zijn carjacking in ’s-Gavensvoeren in augustus 2020 een bedrag van 16.735 euro. De man kreeg vorig jaar 5 jaar cel voor de feiten.

De feiten vonden plaats op 8 augustus 2020, in het landelijke ’s-Gavensvoeren tijdens een SLim-actie van de lokale politiediensten. Een simpele alcoholcontrole in het dorp escaleerde in een schietpartij toen de Duitse serieovervaller Christian C. per toeval op de politiecontrole botste met een gestolen Opel Combo. Eerder was hij op de vlucht geslagen in Duitsland nadat hij veroordeeld werd tot vijftien jaar opsluiting na verschillende gewapende overvallen.

De overvaller weigerde daarom te stoppen voor de alcoholcontrole en gaf plankgas. De seriecrimineel sloeg met gierende banden op de vlucht en stak de loop van een pistool al rijdend uit het raam van zijn auto. Hij loste enkele schoten in de richting van de politiecombi die hem achtervolgde.

Nieuwe carjacking

C. verloor al snel de controle over zijn stuur nadat hij in volle vaart een bocht miste. Hij botste tegen een betonnen trap en probeerde met lekke banden zijn dollemansrit verder te zetten. Omdat het slechts om een wanhoopspoging ging, besloot hij om zijn vluchtplan te wijzigen. Een nieuwe carjacking bood volgens hem de enige kans om nog te ontsnappen. De bestuurster van een Mazda met Nederlandse nummerplaat die in de tegengestelde richting reed, werd zijn volgende slachtoffer.

C. reed het voertuig klem, stapte uit en liep met getrokken wapen naar de passagierskant van de auto. De carjacking liep niet zoals verwacht omdat het slachtoffer volledig in shock raakte en niet meer in staat was om uit te stappen. Uiteindelijk greep een van de politiemannen in toen de Duitser deed alsof hij de Nederlandse vrouw zou doodschieten. De agent vuurde negen kogels af, waarvan zes kogels in het been, de schouder en de borst van C. terechtkwamen, waardoor het rechterbeen van de overvaller geamputeerd werd.

16.735 euro

“Mijn echtgenote had het gevoel dat ze moest proberen overleven maar tegelijkertijd voelde ze zich heel eenzaam. Dit dragen we heel ons leven met ons mee”, zo sprak haar man tijdens de behandeling van de zaak. De vrouw was nog te getraumatiseerd en kon zelf de confrontatie met haar carjacker niet aan. Haar raadsman Jan Swennen richtte zich tijdens zijn pleidooi naar de Duitser: “U hebt misschien geen benen meer, maar mijn cliënte heeft letsels die zeker even erg zijn.”

Donderdag besliste de Tongerse rechter welke schadevergoeding het slachtoffer toegewezen kreeg. In het eerdere vonnis, waarbij Christian C. tot vijf jaar cel werd veroordeeld, kreeg ze een voorlopig bedrag van 5.000 euro. Nu de vrouw door een deskundige is onderzocht, kon de definitieve schade bepaald worden. Hiervoor krijgt ze een bedrag van 16.735 euro.