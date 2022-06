Tuinhuis vat vuur door wegbranden van onkruid in Lommel

In Lommel is in de Klompenmakersweg een tuinhuis uitgebrand met daarin een auto, een motor en enkele gasflessen die explodeerden.

De rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. De oorzaak was een naburige haag die vuur had gevat bij het wegbranden van onkruid. De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar woningen. Een vogelkooi met papegaai die zich naast het tuinhuis bevond kon door de brandweer in veiligheid worden gebracht. gvb