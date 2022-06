Lous and the Yakuza warmt op voor Coldplay

Opnieuw klopt een grote naam aan bij Lous and the Yakuza (25). Coldplay neemt de Brusselse mee als voorprogramma tijdens hun vier concerten in het Koning Boudewijnstadion, begin augustus. Goed voor in totaal 200.000 bezoekers.

Marie-Pierra Kakoma – zoals Lous echt heet – komt zo in het rijtje van Londen Grammar en H.E.R., die in andere landen met Coldplay optreden. De zangeres warmt komende weken ook op voor Alicia Keys, in de VS en Europa, en voor Gorillaz in Duitsland. Een maand geleden tekende Lous and the Yakuza een platendeal bij Roc Nation, het label van Jay-Z. Pas vorige week speelde ze haar eerste grote soloconcert op Core Festival, begin juli staat ze ook op Rock Werchter.(dvg)