Zin in pizza? Deze vier Belgische adresjes staan in de top vijftig van beste pizzeria’s van Europa, buiten Italië

De Italiaanse organisatie 50 Top Pizza Europe 2022 heeft een lijst samengesteld met de vijftig beste pizzeria’s in Europa − Italiaanse etablissementen niet meegeteld. Goed nieuws voor wie een hongerke heeft: ook ons land duikt vier keer op in de ranglijst. En voor de allerbeste pizza in Europa moet je niet eens zo gek ver rijden …

Volgens de culinaire experts achter de ranglijst moet je voor de beste pizza uiteraard naar Italië. Daarbuiten komen de pizza’s van Pepe’s pizzeria in Parijs al voor het tweede jaar op rij het meest in de buurt van the real deal. Dat werd in mei bekendgemaakt in het Teatro San Babila in Milaan. De winnende zaak wordt bestempeld als dé plek om in Europese contreien van de Italiaanse specialiteit te smullen.

De top drie wordt vervolledigd door Fratelli Figurato in het Spaanse Madrid en het Britse 50 Kalò London. Opmerkelijk: naast tapa’s weten ze in Spanje ook hoe je pizza maakt volgens de regels van de kunst. Het land palmt namelijk nog twee plekjes in de top tien in met twee Barcelonese zaken.

Vier Belgische adresjes

In diezelfde top tien, op nummer acht, vinden we ook een adres terug in eigen land. Het gaat om La Piola Pizza (Sint-Joostplein 8, Sint-Joost-ten-Node) in Brussel. Net buiten de top tien, op nummer twaalf, treffen we met La Pizza è Bella Gourmet (Froissart straat 43, Etterbeek) een andere Brusselse zaak aan. Die sleept zelfs de pastificio di martino award in de wacht omdat je er het beste pasta-omelet eet. Op nummer 32 staat Marcella (Baljuwstraat 106, 1050 Elsene), nog een andere pizzeria in onze hoofdstad, geparkeerd.

Wie heerlijke pizza wil eten in Gent moet naar De Superette (Guldenspoorstraat 29). Dat kan nog tot 20 november 2022. Onlangs raakte bekend dat de Amerikaanse zaakvoerster Sarah Lemke terug gaat naar de Verenigde Staten. Mede-eigenaar Kobe Desramaults focust momenteel op de opening van een restaurant op Sicilië.

Citytrip op de planning en fan van pizza? Hieronder vind je de volledige top vijftig:

1. Peppe Pizzeria – Parijs, Frankrijk

2. Fratelli Figurato – Madrid, Spanje

3. 50 Kalò London – Londen, Groot-Brittannië

4. Bæst – Kopenhagen, Denemarken

5. Sartoria Panatieri – Barcelona, Spanje

6. Via Toledo Enopizzeria – Wenen, Oostenrijk

7. Pizza Zulù – Fürth, Duitsland

8. La Piola Pizza – Brussel, België

9. Kytaly – Genève, Zwitserland

10. La Balmesina – Barcelona, Spanje

11. nNea – Amsterdam, Nederland

12. La Pizza è Bella Gourmet – Brussel, België

13. Napoli on The Road – Londen, Groot-Brittannië

14. Malafemmena – Berlijn, Duitsland

15. Pizzeria Luca – Kopenhagen, Denemarken

16. Forno d’Oro – Lissabon, Portugal

17. 400° Laboratorio – Parijs, Frankrijk

18. L’Antica Pizzeria – Londen, Groot-Brittannië

19. The Dough Bro – Galway, Ierland

20. San Gennaro – Zürich, Zwitserland

21. ‘O Ver – Londen, Groot-Brittannië

22. Forza – Helsinki, Finland

23. Guillaume Grasso – Parijs, Frankrijk

24. Surt – Kopenhagen, Denemarken

25. Futura Neapolitan Pizza – Berlijn, Duitsland

26. Pizzeria Luca – Helsinki, Finland

27. 60 Secondi Pizza Napoletana – München, Duitsland

28. Ostro.– Gdansk, Polen

29. 450°C – Turku, Finland

30. Ciao a Tutti– Warschau, Polen

31. Verace – Nova Gorica, Slovenië

32. Marcella – Brussel, België

33. Belli di Mamma – Boedapest, Hongarije

34. De Superette – Gent, Belgium

35. Majstor I Margarita – Belgrade, Servië

36. Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spanje

37. Pietra – Belgrade, Servië

38. Cinquecento – Londen, Groot-Brittannië

39. Casa Nostra – München, Duitsland

40. IMperfetto – Puteaux, Frankrijk

41. Matto Napoletano – Skopje, Noord-Macedonië

42. Demaio – Bilbao, Spanje

43. Pop’s Pizza – Ljubljana, Slovenië

44. Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estland

45. Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Kroatië

46. Street Pizza – Riga, Letland

47. Zielona Górka – Pabianice, Polen

48. Animaletto Pizza Bar – Boekarest, Roemanië

49. Arte Bianca – Aljezur, Portugal

50. Pizzeria MaMeMi – Kopenhagen, Denemarken