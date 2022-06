GEMEENTERAAD. Heers gaat 1,45 miljoen overschot gebruiken voor duurzame projecten

Heers

Eerbetoon: De zitting begon met een minuut stilte voor gemeenteraadslid Julien Geuten (VLDumont). De oud-schepen uit Vechmaal overleed drie weken geleden op 82-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Hij zat al sinds 1983 onafgebroken in de gemeenteraad en was in de huidige legislatuur het oudste raadslid. Sinds begin januari werd hij tijdelijk vervangen door partijgenote Christel Lambié. Zij zal hem nu ook opvolgen.

Jaarrekening: Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) gaf toelichting bij de jaarrekening van 2021. “We hebben voor ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in de renovatie van de sporthal en buitenterreinen en in het buitengewoon onderhoud van het administratief centrum. We sluiten 2021 af met een exploitatieoverschot van 1,45 miljoen euro dat we weer kunnen investeren in duurzame projecten. We kloppen af met een relatief lage schuld per inwoner van 674,5 euro. Door de duurzame investeringen zou deze schuld de komende jaren wel opnieuw kunnen toenemen als we leningen gaan opnemen.” Voor oppositieraadslid Gerald Kindermans (CD&V) was er geen reden tot euforie. “Deze jaarrekening weerspiegelt niet wat je beloofd hebt in je budget. Meer dan 40 procent van alle geplande investeringen zijn niet gebeurd, daar moet je zo fier niet op zijn.”

Brouwerij: De gemeente moet een nieuwe raamovereenkomst sluiten voor de levering van dranken en materiële ondersteuning in de buurthuizen. “De overeenkomst zal gelden van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026, alle brouwerijen worden aangeschreven”, zei bevoegd schepen Bart Stevens (VLDumont). “De sporthal valt niet onder deze overeenkomst, daar krijgt de concessiehouder de vrije keuze.” De oppositie was het helemaal niet eens met deze uitzondering en stemde unaniem tegen.