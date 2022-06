Verkeerslichten op Ringlaan in Lummen al 2,5 uur defect

Om iets voor 14 uur vielen de verkeerslichten uit op het kruispunt van de Ringlaan en de Dr. Vanderhoeydonckstraat. De politie werd verwittigd, maar twee uur later was er nog steeds niemand te bespeuren om de problemen op te lossen.

Er ontstonden soms vreemde verkeerssituaties omdat bestuurders op de hoofdweg die voorrang hadden, toch voor de lichten bleven staan. Ook een wat oudere dame bleef op de Dr. Vanderhoeydonckstraat minutenlang staan, zelfs wanneer er geen kruisend verkeer was. De meeste weggebruikers waren op hun hoede en er gebeurde op 2,5 uur tijd geen ongeval. Opvallend was ook dat er geen files waren. Op andere dagen is het immers minutenlang aanschuiven geblazen op de Ringlaan, maar nu verliep het verkeer blijkbaar vlotter. (klu)