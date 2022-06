Holle wegen in Briegden zijn Vlaams erfgoed

De holle wegen in Briegden, in het verlengde van de Winevenstraat en Roosakkerstraat, werden onlangs opgenomen in de Vlaamse erfgoedinventaris. Dat betekent dat ze een bijzondere landschappelijke waarde hebben en dus een zekere vorm van bescherming genieten.

De holle wegen in Briegden - een gehucht van Veldwezelt - liggen in het verlengde van de Winevenstraat en de Roosakkerstraat en zijn de meest noordoostelijk gelegen holle wegen in de leemstreek. Bovendien zijn ze het enige resterende holle-wegencomplex in de gemeente Lanaken. Andere holle wegen in Lanaken verdwenen in de tweede helft van vorige eeuw tijdens de ruilverkaveling en bij de aanleg van het bedrijventerrein KNP, thans Sappi.

De holle wegen in Briegden maakten deel uit van het netwerk aan landwegen vanuit Maastricht en komen al voor op oude belegeringskaarten van deze stad in de eerste helft van de 17de eeuw. Als gevolg van erosie, afwatering en menselijk gebruik varieert de diepte ervan van 1,5 tot bijna 5 meter. Rond 1970 werden ze opgevuld met zand en grind en in 1982 werd de Winevenstraat zelfs verhard met een brede strook aan kwartsietkasseien.

Op de flanken komt een gevarieerde begroeiing van bomen, struiken en kruiden voor. Een deel van de bomen zoals es, zwarte els, hazelaar en haagbeuk, wordt als hakhout beheerd. In de struiklaag staan o.m. sleedoorn, kardinaalsmuts, rode kornoelje en meidoorn terwijl de kruidlaag gedomineerd wordt door planten als brandnetel, kleefkruid en hondsdraf. De holle wegen vormen ook een habitat voor de beschermde wijngaardslak.

Gemeentelijk milieuambtenaar Bart Hoelbeek: “De opname in de Vlaamse erfgoedinventaris betekent dat de holle wegen een zekere vom van bescherming genieten. Grote kappingen of vegetatiewijziging mogen er niet gebeuren, enkel eenvoudig natuurbeheer is toegestaan.”

Eddy Vandoren