Onstuitbare topfavoriete Swiatek grijpt eerste finaleticket voor Roland Garros

Iga Swiatek heeft zich donderdag zonder grote problemen geplaatst voor de finale van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finale de Russin Daria Kasatkina (WTA 20) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 6 minuten.

In 2020 schreef de 21-jarige Swiatek Roland Garros al een keer op haar naam. Het is voorlopig haar enige grandslamtitel. De winst tegen Kasatkina was de 34e op rij voor de Poolse. Sinds 2000 behaalden enkel de zussen Williams dat aantal: Serena won 34 wedstrijden op rij in 2013, Venus deed nog nipt beter en won er 35 op rij in 2000. Onze landgenote Justine Henin boekte in 2007 en 2008 32 overwinningen op rij.

Kasatkina verloor tot dusver deze editie in Parijs geen set, maar was nu niet opgewassen tegen het Poolse geweld. Voor de 25-jarige Kasatkina, het 20e reekshoofd in Parijs, was het de eerste keer dat ze de laatste vier haalde op een grandslamtoernooi. Eerder was ze al kwartfinaliste op Roland Garros en Wimbledon (allebei in 2018).

De tweede halve finale wordt later donderdag een duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 59) en de Amerikaanse Cori ‘Coco’ Gauff (WTA 23).