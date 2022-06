Amerikaanse zanger Charlie Puth onthult hoe hij maagdelijkheid verloor aan fan

De Amerikaanse zanger Charlie Puth vertelde in een openhartig interview in het Amerikaanse magazine Bustle hoe hij zijn maagdelijkheid verloor aan een fan.

De zanger vertelde hoe hij voor de eerste keer seks had toen hij 21 jaar oud was, na het spelen van een optreden in Boston.

“Een meisje kwam naar me toe en vroeg: Kun je mijn borst tekenen? Ik voelde me net een rockster”, vertelde hij aan Bustle. “Ik heb haar nadien nooit meer gezien. Ze was lief, maar achteraf bekeken had ik mijn eerste keer wat gedenkwaardiger willen maken.”

Dat was niet het enige onthullende verhaal dat Puth deelde. Hij onthulde ook dat het eerste nummer waarop hij ooit masturbeerde Maroon 5’s hit This love was. “Nu ben ik goede vrienden met Adam Levine,” voegde hij eraan toe. “Al vond hij het wel een rare actie.”