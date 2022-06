Neymar helpt Brazilië met twee treffers aan ruime zege en nadert record van Pelé

Brazilië heeft donderdag op overtuigende wijze een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Zuid-Korea gewonnen. Ook Japan was aan het feest, thuis tegen Paraguay.

Brazilië kwam in Seoel na 7 minuten op voorsprong langs Richarlinson. Na een half uur maakte Hwang Ui-Jo gelijk maar de vijfvoudige wereldkampioen mocht toch met een voorsprong gaan rusten na een penaltygoal van Neymar (42.). De spits van PSG mocht iets voor het uur nog een tweede keer aanleggen vanop de stip. Neymar zit nu aan 73 doelpunten voor de Goddelijke Kanaries en komt dicht in de buurt van het record van legende Pelé. Die scoorde tussen 1957 en 1971 in 92 interlands 77 treffers voor Brazilië.

In de slotfase dikten invallers Coutinho (80.) en Gabriel Jesus (90.+3) de score verder aan tot 1-5.

Japan versloeg Paraguay in Sapporo met 4-1. Takuma Asano (36.) en Daichi Kamada (ex-STVV) zorgden voor de 2-0 ruststand. Derlis Gonzalez (59.) tekende voor de aansluitingstreffer maar dankzij goals van Union-speler Kaoru Mitoma (60.) en Ao Tanaka (85.) werd het nog een ruime zege voor Japan.

Maandag (6 juni) spelen WK-gangers Brazilië en Japan tegen elkaar in Tokio.