Lage horden scheren hoge toppen: hoe Warholm, McLaughlin en Bol kleur geven aan de ooit weinig spraakmakende discipline

De 100 meter sprint mag dan wel het koningsnummer zijn op de Olympische Spelen, in Tokio ging vorig jaar alle aandacht naar de exploten van Karsten Warholm en Sydney McLaughlin op de 400 meter horden. Het duo verpulverde wereldrecords, waardoor de ooit bijna gemarginaliseerde discipline opnieuw in de schijnwerpers staat. Dat bewees onze noorderbuur Femke Bol afgelopen dinsdag met de beste prestatie aller tijden op de ongewone 300 meter horden. De ‘lage’ horden zijn hot, maar wat is de verklaring achter die hoogconjunctuur?

Femke Bol sloeg op dinsdagavond de atletiekwereld met verstomming in het Tsjechische Ostrava. De 22-jarige atlete stoomde op de incourante 300 meter horden naar een chrono van 36”86. Nooit eerder had een vrouw onder 38 seconden gelopen, laat staan onder 37 seconden. Het tempo dat Bol ontwikkelde zou haar op de klassieke 400 meter horden een duik onder 50 seconden opleveren. Het nog geen jaar oude wereldrecord van de Amerikaanse Sydney McLaughlin bedraagt 51”46. De vraag rijst dus niet of dat record opnieuw voor de bijl gaat, maar wanneer een nieuwe recordtijd uit de bus komt.

De 400 meter horden, een discipline waarin atleten op één baanronde tien hindernissen overwinnen van 76,2 centimeter of 91,4 centimeter voor respectievelijk mannen en vrouwen, kende de afgelopen jaren een opmars om u tegen te zeggen. Een groot contrast met de periode tussen de Spelen van Athene en Rio, toen weinig spraakmakende namen aan het langste eind trokken. Van wereldrecords was er geen sprake. De olympische finales van Tokio maakten komaf met die status. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen werd de top drie aller tijden hertekend. Het wereldrecord van de Noorse Viking Karsten Warholm sprak het meest tot de verbeelding. Warholm dook met 45”94 als eerste man onder 46 seconden. Amper vijf atleten, inclusief het Noorse fenomeen, liepen ooit al sneller dan 47 seconden.

“Superspikes niet voor iedereen gemaakt”

Paulien Couckuyt op de Olympische Spelen in Tokio — © BELGA

Een kritische stem kan opwerpen dat de zogeheten ‘superspikes’, waarbij een carbonplaat vergezeld wordt van het nodige foam, een groot aandeel hebben in die toptijden. Ook de atletiekpistes gaan erop vooruit. “Die sprong voorwaarts is moeilijk te verklaren. De spikes spelen een rol, al kwam onze discipline voor die spikesrevolutie ook al meer naar voren”, begint Belgisch recordhoudster Paulien Couckuyt (25). “Ik herinner mij dat de Oekraïense atletes vorig jaar spraken over het feit dat ze veel makkelijker een specifiek ritme kunnen aanhouden. Bij sommigen verklaart het een sprong vooruit, maar de spikes zijn ook niet voor iedereen gemaakt.”

Couckuyt, die vorig jaar ondanks een Belgisch record de finale van de Olympische Spelen miste, beseft als geen ander dat absolute toppers nu resoluut voor de 400 meter met hindernissen kiezen. “Als supertalenten zoals Femke Bol, Karsten Warholm of Sydney McLaughlin volop voor de horden gaan, dan weet je dat de inzet groot is. Zij kunnen stuk voor stuk meedraaien op het internationale circuit van de vlakke 400 meter, maar ze leven zich gewoon meer uit op de horden.”

Verschil met vlakke 400 meter kleiner dan ooit

In Tokio bedroeg het gemiddelde verschil tussen de winnaars op de 400 meter bij mannen en vrouwen en de 400m horden welgeteld 2,59 seconden. Op de vier vorige Olympische Spelen was dat gemiddelde een volledige seconde meer. De snelheid op de horden ligt dus hoger dan ooit en dat ondervond Couckuyt aan den lijve op haar eerste Spelen.

“Normaal wordt gezegd dat het verschil tussen specialisten op beide afstanden ongeveer drie seconden bedraagt, maar het wordt toch kleiner en kleiner. Bij mezelf voel ik bijvoorbeeld dat ik meer kan pushen met horden omdat je naar een doel toeloopt. Een gewone 400 meter is een ander ritme en dat haalt niet het beste boven in ons. Maar de chrono (36”86, red.) die Femke dinsdag neerzette op die 300 meter horden, dat is onwaarschijnlijk hé. Vorig jaar stond ze daarmee in de top vijf ter wereld zonder horden (het Belgisch record van Cynthia Bolingo op de 300 meter is 32 honderdsten sneller dan de recordtijd van Bol, red.). Ik heb nog nooit een 300 meter maximaal gelopen, maar in het beste geval haal ik een lage 37’er, zonder horden hé.”

“Aan de ene kant is het mooi dat het niveau zo stijgt, langs de andere kant had ik in Tokio heel graag in de finale gestaan. Met mijn huidig record (54”47, red.) behaalde je in het verleden in principe altijd een finale globale kampioenschappen. Op een EK leverde die tijd normaal een medaille op. De top is gewoon zo gestegen dat het halen van een finale al zot is. Wat natuurlijk aanzet om nog harder te trainen, want ik wil deel uitmaken van zo’n internationale finale en droom nog altijd van een EK-medaille.”

Bol op goudkoers?

Als het van Couckuyt afhangt, dan krijgen we op het WK atletiek komende zomer een tweestrijd McLaughlin-Bol. “Sydney is wat afgeleid door haar trouw en heeft nog geen wedstrijden op de lage horden afgewerkt, maar ze is ook jong en gretig. Ze zal het goud voor eigen volk niet zomaar uit handen willen geven. Ik denk dat het tussen de twee youngsters zal gaan, al kan en mag Dalilah Muhammad – die toch tien jaar scheelt met het duo – altijd verrassen. Ik vond Femke vorig jaar al zeer indrukwekkend, want ik had haar toen al op plaats twee verwacht. Wat in haar voordeel pleit, is dat ze nog elk jaar bijleert en deel uitmaakt van die enorm sterke Nederlandse trainingsgroep. Het zou zomaar kunnen dat Femke goud pakt in Eugene.”

Couckuyt neemt het maandag op tegen Bol in Hengelo. Onze landgenote gelooft dat ze haar Belgisch record deze zomer kan aanscherpen als alles goed zit. “Ik leg mezelf meer druk op nu ik dat record heb staan. De voorbereiding op het seizoen was heel goed, maar ik heb toch wat gesukkeld met blessures. Tegen het WK wil in orde zijn om kans te maken op een hopelijk gekke finale. Ik weet dat mijn voorbereiding beter kan in vergelijking met de aanloop naar Tokio vorig jaar. Op de Spelen zelf heb ik me toen overstegen. Toch weet ik dat het beter kan, zeker omdat mijn halve finale toen niet perfect was”, besluit de hordeloopster.

Terugkeer van Warholm

Bij de mannen wordt het op het WK uitkijken naar de strijd tussen smaakmaker Karsten Warholm, die dit jaar nog niet in actie kwam, en uitdagers Rai Benjamin en Alison dos Santos. De immer expressieve Warholm opent zondag zijn atletiekjaar op de enige Diamond League op Afrikaanse bodem in Rabat. Op trainingsbeelden maakt hij alvast indruk, maar of zich dat ook meteen in straffe tijden vertaalt in wedstrijden is maar zozeer de vraag. Vorig jaar scherpte de intussen 26-jarige atleet in zijn allereerste 400 meter horden van het zomerseizoen meteen het wereldrecord van Kevin Young aan.

Benjamin heeft als Amerikaan het thuisvoordeel op het WK en sprak de afgelopen jaren ambities uit om als eerste man onder 46 seconden te duiken – tot Warholm daar een stokje voor stak in Tokio. De op één na snelste performer ooit is dus uit op revanche. Dos Santos, de jongste van het trio, is de voorlopig snelste man van het seizoen. De Braziliaan is in 2022 ongeslagen op zijn geliefkoosde discipline en kan de spreekwoordelijke derde hond worden in het verhaal op de lage horden. Wordt komende zomer vervolgd.