Genk

Een hele resem maatregelen moet ervoor zorgen dat het everzwijnenprobleem in sommige Genkse woonwijken niet nog uitbreidt. Afval achter slot en grendel of hun schuilplaatsen zoeken, moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de dieren niet nog meer gewoon geraken aan mensen. De snelste oplossing, de evers schieten, is wettelijk niet toegelaten in de wijken.