Zizou Bergs stoot door naar kwartfinales in Poznan

De Peltenaar versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Colombiaan Daniel Elahi Galan (ATP 106), het derde reekshoofd in Poznan, in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. In de volgende ronde wacht het Chileense vijfde reekshoofd Tomas Barrios Vera (ATP 137)

De vrijdag 23-jarige Bergs, in Polen de enige Belgische speler, verloor afgelopen zondag de finale van het Challengertoernooi in het Duitse Troisdorf tegen de Slovaak Lukas Klein (ATP 326). Twee weken geleden werd de Belgische nummer twee uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros.