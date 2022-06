Colombiaanse verdediger in beeld bij AA Gent

Terwijl AA Gent probeert om de Duitse middenvelder Milos Pantovic vast te leggen, heeft het ook geïnformeerd naar de Colombiaanse verdediger Willer Ditta.

De centrale verdediger wordt tot december uitgeleend aan het Argentijnse Newell’s Old Boys. De Argentijnse club wil de aankoopoptie van 650.000 euro lichten maar volgens Colombiaanse bronnen wil Gent hem nu al kopen. Voor Junior FC, zijn moederclub, zou het interessanter zijn om het geld deze zomer te krijgen. Ditta, 1,80 meter groot, telt 7 caps voor Colombia U23. Hoewel rechtsvoetig is hij het gewoon om links in het centrum van de defensie te spelen. (kvu)