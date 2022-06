Ook Eefje de Visser, Blood Red Shoes en Parquet Courts op affiche HEAR HEAR!

Hasselt

De affiche van HEAR HEAR!, het nieuwe eendagsfestival op de weide van Pukkelpop, is nog enkele namen rijker. Eefje de Visser, de Britse rockers van Blood Red Shoes en de garagerockers van Parquet Courts uit New York zullen op 14 augustus ook afzakken naar Kiewit om de weide al op te warmen. Prijkten eerder al op de poster: Editors, Pixies, Liam Gallagher, Whispering Sons, Balthazar, Sons en heel wat anderen. Tickets kosten 95 euro en zijn nog steeds beschikbaar. Je tent mag je thuislaten, want er is geen camping voorzien.

(nco)

