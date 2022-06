Nederlandse drugsdealers gevat bij controle in Hoeselt

De politie haalde dinsdag op de Hoflaan in Hoeselt een wagen met drie inzittenden naar de kant. In de auto lag een fles lachgas en een van de passagiers had heroïne op zak. Controle wees uit dat ze net voor de interceptie nog zakjes met drugs op het trottoir hadden gegooid. Het ging om aanzienlijke hoeveelheden heroïne en cocaïne en gebruikershoeveelheden cannabis en hasj. De drie betrokkenen werden gearresteerd en brachten de nacht in een cel door. De drugs en het lachgas werden in beslag genomen. Woensdag werden twee Nederlandse twintigers voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze liet hen aanhouden en opsluiten in de gevangenis. ppn