Peer

Wat te doen of te studeren in september? Een vraagstuk dat veel laatstejaars nog uit hun slaap houdt. Sien Neyens (19) uit Wijchmaal vond een droomoplossing bij de Deense studenten. Die lassen een ervaringsjaar in om te reizen, te werken of naar een volkshogeschool te gaan. Sien koos voor zo’n atypische inspirerende kostschool in Jelling, op het Deense platteland.