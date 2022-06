Twee leerlingen Spectrumcollege Beringen gewond na ongeval

Aan het kruispunt van de Botermijnstraat met de Koolmijnlaan in Beringen gebeurde donderdagmiddag een zwaar verkeersongeval. Rond 12.15 uur werden er twee leerlingen aangereden op het voetpad. Ze raakten gewond.

Het gaat om zestienjarige leerlingen van het Spectrumcollege die tijdens de middagpauze richting het centrum van Beringen wandelden. Ze bevonden zich op het voetpad toen ze werden aangereden. Daarbij raakten ze gewond. Een van hen had zware verwondingen, maar niemand verkeert in levensgevaar.

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Ook Erik Vranken, directeur bij Spectrumcollege in Beringen, ging kijken wat er gebeurd was. “We kregen een melding van andere leerlingen van onze school dat twee studenten betrokken waren bij een ongeval”, zegt directeur Vranken. “De leerlingen waren op weg naar huis tijdens de middagpauze. Blijkbaar is er een auto uitgeweken voor een ander voertuig en heeft die wagen twee van onze leerlingen op het voetpad aangereden. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.”

Huilen

De leerlingen die het ongeval zagen gebeuren, zijn volgens Vranken onder de indruk. “Daarom gaan we de klasgroepen waar de leerlingen deel van uitmaken samenroepen en bekijken waar ondersteuning nodig is. De nazorg is ook bedoeld voor andere leerlingen die nood hebben aan een gesprek”, zegt de directeur.

Leerlingen Tuba (17) en Özlem (17) zagen het ongeval gebeuren. “We hoorden eerst een harde slag. Vervolgens zagen we hoe een van de auto’s de twee jongens aanreed. Ze hadden pijn en moesten huilen.”

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht door de lokale politie. (zb)