Het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus in Nederland is toegenomen tot 40. Dat zijn er 14 meer dan maandag, toen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 26 gevallen bekend waren. Het instituut kwam donderdag met een update over het virus. Nog steeds zijn alle patiënten mannen, laat een woordvoerder weten.