Bestaat er een ideale manier om ruzie te maken? De Bidens doen het via sms, maar is ‘fexting’ wel een goed idee?

Als de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw, Jill, een meningsverschil hebben, uiten ze dat via sms. Op die manier vermijden ze dat de Secret Service meeluistert met hun ruzies. Dat zei Jill Biden in een interview met Harper’s bazaar. Al maakte ze zich wel de bedenking dat al die sms’jes ergens opgeslagen worden en “dat later dus nog grappig kan worden”. Ruziemaken via sms, is dat eigenlijk gezond? “Er is geen ruimte voor nuance en vaak blijf je in je eerste emotie hangen. Je gevoel opschrijven kan wél zinvol zijn, maar niet in een sms”, reageren relatietherapeuten.