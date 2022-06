Thierry Neuville is snelste tijdens de shakedown in Rally van Sardinië

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) was donderdagvoormiddag de snelste tijdens de shakedown van de rally van Sardinië, de vijfde WK-manche. De Belg was 0,3 seconden sneller dan de Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1). Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) reed de derde tijd en was 0,5 seconden trager dan Neuville. De rally van Sardinië start donderdagavond met een korte superspecial.

De rijders kregen donderdagochtend een rit van 3,53 km voor de wielen geschoven waar ze hun laatste test in aanloop van de rally konden afwerken. In het begin van de shakedown was er heel was veegwerk voor de rijders. Het verschil tussen de eerste tijd van Neuville en zijn derde tijd was maar liefst 8,7 seconden. Behalve het vele stof was ook de zinderende hitte een gespreksonderwerp. Verwacht wordt dat de temperatuur tijdens de vierdaagse rally in Alghero en omstreken zal oplopen tot zo’n 35 graden Celcius. “Het zal heet worden, denk ik”, zei Neuville. “Dat woord gaan we dit weekend zeker veel gebruiken.”

Neuville won in de rally van Sardinië twee keer en is klaar voor de rally. “Het waren deze ochtend behoorlijk uitdagende omstandigheden moet ik zeggen. Op sommige plaatsen was er weinig grip, maar op andere plaatsen ook veel, en ik denk dat de bandenkeuze ook in deze rally heel belangrijk zal zijn. Het wordt geen gemakkelijk weekend, dat is zeker, maar we zijn er klaar voor en kijken ernaar uit,” aldus Neuville.

Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) was bij zijn eerste rally op gravel meteen de snelste Toyota-rijder. De Fin reed de tweede tijd en was 0,3 seconden trager dan Neuville. Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) was met zijn vierde tijd de beste Ford-rijder. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) reed de vijfde tijd. De Fin heeft de ondankbare taak om donderdagavond en vrijdag als eerste rijder te starten en zo het wegdek voor zijn concurrenten schoon te vegen. In Portugal was dat ook het geval, toen ondervond de Fin weinig tot geen hinder. Afwachten wat het op het warme en stofferige Italiaanse parcours zal worden.

De rally van Sardinië start donderdagavond met een korte superspecial.