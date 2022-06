Spanjaard José Maria Sanchez moet België-Nederland in goede banen leiden

De Spanjaard José Maria Sanchez is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de 128e Derby der Lage Landen tussen België en Nederland van vrijdagavond in het uitverkochte Brusselse Koning Boudewijnstadion, op de eerste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

De 38-jarige scheidsrechter uit Lorca is sinds 2015 actief op het hoogste niveau in Spanje, twee jaar later floot hij zijn eerste Europese wedstrijd. Nog eens twee jaar volgde zijn eerste interland als scheidsrechter. Met de Rode Duivels wordt het een eerste kennismaking. Vorige zomer was hij de ref in het duel van Anderlecht op bezoek bij Laçi, in de derde voorronde van de Conference League (0-3). In de winter van 2020 was hij in de Ghelamco Arena voor het duel tussen AA Gent en AS Roma (1-1), in de tweede ronde van de Europa League. Hij staat bekend als een scheidsrechter die wel eens de kaarten durft boven te halen.

Vijf dagen na de clash met Nederland, op woensdag 8 juni, is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.