Sprookje zonder happy end: Joran Vliegen verliest finale gemengd dubbelspel op Roland Garros

Joran Vliegen is er niet in geslaagd om het gemengd dubbelspel op Roland Garros op zijn naam te schrijven. De Maaseikenaar verloor donderdag aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri de finale op het gravel in Parijs tegen de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof: 7-6 (7/5) en 6-2.

Dat Vliegen en Eikeri het tot de finale schopten, was een serieuze stunt. Het duo had voor Roland Garros nog nooit samen gespeeld. In de eindstrijd schoten Vliegen en Eikeri traag uit de startblokken. Ze keken snel tegen een 4-1 achterstand aan in de eerste set, maar knokten zich terug tot 5-5. Het kwam tot een tiebreak waarin Shibahara en Koolhof zich de besten toonden (7-6 (7/5)). Ook in de tweede set liepen de tweede reekshoofden vlug uit. De reactie van Vliegen en zijn Noorse partner bleef ditmaal uit waardoor Shibahara en Koolhof na 6-2 setwinst de eindzege op zak staken.

© AP

Ondanks de nederlaag in de eindstrijd glunderden de Belg en de Noorse toen ze meteen na het wedstrijdeinde op het terrein het woord namen. “Het was ongelooflijk om hier de finale te kunnen spelen”, zei Vliegen, die zoals gebruikelijk de winnaars feliciteerde. “Proficiat met jullie titel en toernooi”, aldus de Limburger.

“Bedankt om met mij te spelen”, richtte Vliegen zich ook tot Eikeri. “Ik wil mijn team en hele entourage ook danken voor hun steun. Hopelijk kunnen we zo blijven spelen.”

Ook Eikeri sprak woorden van dank uit voor Vliegen. “Bedankt Joran, deze finale spelen was een droom die uitkwam”, verklaarde de 29-jarige Noorse. “Iedereen bedankt om me te steunen, het was een geweldige week.”

Voor de 28-jarige Vliegen was het zijn eerste finale op een grandslamtoernooi. In het mannen dubbelspel werd de Maaseikenaar met zijn vaste partner Sander Gillé uitgeschakeld in de achtste finales. Vliegen was de eerste Belg die de finale van het gemengde dubbelspel bereikte op Roland Garros. Zijn beste resultaat voordien op een grandslamtoernooi was een kwartfinale. Die haalde hij in 2020 op de US Open met Sander Gillé en in 2019 op Roland Garros met de Kazach Mikhail Kukushkin.

Sander Gillé was de tweede Belg die in de Franse hoofdstad deelnam aan het gemengde dubbelspel. Hij geraakte met de Australische Storm Sanders niet voorbij de tweede ronde.

Vorig jaar ging de eindzege in het gemengde dubbelspel in Parijs naar de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Brit Joe Salisbury.