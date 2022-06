Waar kan je gaan dansen deze zomer? Vijf outdoor feestjes in Limburg

Isle Of Thor tovert op vrijdag 1 juli Thor Park om tot de grootste summerparty van Genk en omstreken. — © Isle of Thor

Trek je dansschoenen aan voor een feestje in de openlucht. Van een strandfeest tot een afterwork of een echte openluchtfuif, wij tippen vijf outdoor feestjes in Limburg.

OLF

OLF Alken, één van de grootste openluchtfuiven in Vlaanderen, gaat voor een recordeditie dit jaar. Ze mogen namelijk tot wel 8.000 feestgangers ontvangen. Wil jij erbij zijn? Snel zijn is de boodschap, want er zijn enkel nog last chance tickets beschikbaar vanaf 12 euro.

Vrijdag 1 juli, Eikenbosweg 21 in Alken. Meer info en line-up: www.openluchtfuif.com

© OLF

Isle of Thor

Isle Of Thor tovert op vrijdag 1 juli Thor Park om tot de grootste summerparty van Genk en omstreken. Zet de zomer in met liveoptredens van onder andere Regi en heel wat dj’s. Een leuke extra: de betoverende lichtshows!

Vrijdag 1 juli, Thor Park, André Dumontlaan 67. Info en tickets: www.isleofthor.be

© Isle of Thor

Openluchtbal Achel

Dé eindexamenfuif van Noord-Limburg mag weer doorgaan! Kom alle stress van je afdansen en zet de zomer in met dj’s op drie verschillende podia. Een kaartje aan de kassa kost 8 euro, als je eerder een kaartje koopt betaal je maar 7 euro.

1 juli 2022, Witteberg 30 in Hamont-Achel, www.openluchtbal.be

© Openluchtbal

Strandbal

Aan De Plas in Kelchterhoef in Houthalen barst op 25 juni het feest los. Verschillende dj’s passeren de revue op the boozy beach stage en in the tipsy temple. Wil jij ook een dansje placeren op een unieke locatie aan het water? Er zijn nog tickets vanaf 9 euro beschikbaar.

25 juni, De Plas Kelchterhoef in Houthalen. Meer info en tickets: www.chiromeulenberg.be/strandbal

© Strandbal

Feest Op Het Plein

Vrijdag 22 juli tovert Apérotime het stadsplein in Genk om tot een gezellige afterwork in openlucht. Verwacht je aan muziek die je spontaan laat dansen, fancy drinks en uiteraard énorm veel sfeer. De toegang is helemaal gratis.

Vrijdag 22 juli, Stadsplein in Genk. Meer info en tickets via Facebook en via www.aperotime.eu

© Apérotime

Een zomeractiviteit gespot die niet in ons overzicht voorkomt? Stuur ‘m in via onderstaand formulier.