McDonald’s-werknemer steekt met opzet spek in visburger, moslimfamilie dient klacht in

Het bezoek van een moslima en haar kinderen aan een McDonald’s in Massachusetts is uitgelopen op een juridische strijd over religieuze intimidatie in de VS. Het gezin had ongeveer een jaar geleden een broodje vis besteld in het fastfoodbedrijf in Chicopee, ongeveer 128 kilometer ten westen van Boston. Volgens de vrouw is dat wat ze kregen, maar dan met gebakken varkensspek.

De familie beschuldigt McDonald’s er nu van het spek opzettelijk in de sandwich te hebben gestopt en heeft samen met de islamitische burgerrechtenorganisatie Council on American-Islamic Relations een klacht ingediend. “Het is algemeen bekend dat de islam moslims verbiedt varkensvlees te eten,” staat in de beschuldiging. “De McDonald’s werknemers hadden de bedoeling de vrouw en haar jonge kinderen te beledigen, te vernederen en van streek te brengen door hun actie.”

“De klacht bij de Massachusetts Commission Against Discrimination is de eerste stap naar een eventuele eis tot schadevergoeding”, zegt burgerrechtenadvocaat Barbara Dougan. Zij hoopt ook dat McDonald’s zijn werknemers beter zullen opleiden om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. “Discriminatie op grond van godsdienst is niet alleen illegaal”, zei Dougan, “maar ook moreel verwerpelijk.”